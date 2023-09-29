شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 10 أشهر اليوم الجمعة، مع توجه الأسواق إلى نهاية الربع الثالث من العام، ما أعطى الين مساحة أكبر قليلًا في نهاية الأسبوع وسط مخاوف من التدخل.

وتماسك اليورو إلى حد كبير بعد انتعاشه خلال الليل، لكنه لا يزال غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله في يناير عند 1.0482 دولار، والذي إذا نزل عنه سيكون أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، إلى حد كبير في التعاملات الصباحية بآسيا، متجهًا لتحقيق مكسبه الأسبوعي الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد نزوله إلى 106.020 خلال الليل.

مرونة الاقتصاد الأمريكي

ارتفع الدولار وسط توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيظل أكثر مرونة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وذلك بعد أن نوه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

ولا يزال الين محط تركيز، إذ يجري تداوله بالقرب من مستوى 150، والذي يُنظر إليه على أنه قد يؤدي إلى تدخل من السلطات اليابانية، جلت العملة اليابانية 149.34 ين مقابل الدولار.

واستقر اليورو عند 1.05625 دولار، منخفضًا 0.04% في آسيا، بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في عدة أشهر هذا الأسبوع عند 1.0488 دولار.