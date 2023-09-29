بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع

في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.23% إلى 2350.91 نقطة.

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.46% إلى 32018.64 نقطة يوم الجمعة، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

محمد يوسف

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