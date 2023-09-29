وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة النرويجي السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع الطاولة المستديرة النرويجي السعودي الذي عُقد اليوم في العاصمة أوسلو، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة النرويج.

وأكّد معاليه في كلمة ختامية، أهمية التعاون المشترك الذي يكفل تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين جهات القطاع الخاص في البلدين، وجذب الفرص الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن السعي المتواصل نحو تطوير الحلول المستدامة وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الصلة.