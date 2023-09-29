وزير النقل والخدمات اللوجستية يختتم زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق، زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية؛ وذلك للمشاركة في أعمال وفعاليات وورش عمل المنتدى العالمي للنقل المستدام، والمنعقد في العاصمة الصينية بكين.

وعلى هامش المنتدى التقى المهندس الجاسر بعدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وخلال الزيارة تم تسليم الرخصة اللوجستية لعدد من الشركات العالمية لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتقديم خدمات العنوان المختصر، إضافةً إلى التعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.

وشارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة لأصحاب المعالي وزراء النقل المشاركين في فعاليات المنتدى برئاسة معالي وزير النقل الصيني، كما حضر معاليه الجلسة الختامية للمنتدى.

وضمن جدول أعمال الزيارة، قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بزيارة لمقر بنك الاستيراد والتصدير الصيني، وشركة CRCC بالعاصمة الصينية؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والخدمات اللوجستية، حيث رافقه في الزيارة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقّل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح .

كما وقع الجاسر على مذكرة تفاهم مع نظيره وزير النقل في جمهورية الصين الشعبية، وذلك للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.

واختتم معاليه الفعاليات والأنشطة المقامة على هامش المنتدى العالمي للنقل المستدام بزيارة شركة COMAC لصناعة الطائرات، رافقه في الزيارة معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، حيث اطّلع على مراحل تصنيع الطائرات، وخطط الشركة المستقبلية في مجال صناعة الطيران، وبحث مجال التعاون في قطاع الطيران.