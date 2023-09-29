شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بمبادرة براعم مصر الرقمية وطريقة التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في الدفعة الأولى من "مبادرة براعم مصر الرقمية" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم 12 اكتوبر. ويمكن للطلاب التسجيل علي الموقع الرسمي للمبادرة من خلال حساب بريدهم الإلكتروني الشخصي مثل Hotmail, Outlook, Live.

يقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها عن مبادرة براعم مصر الرقمية:

ما هي مبادرة براعم مصر الرقمية؟

مبادرة براعم مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

يأتي تنفيذ المبادرة في إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

من هم الطلاب المستهدفون للالتحاق بالمباراة؟

تستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، التي يتم تنفيذها وفق نهج هرمي متعدد المستويات. وتتكامل المبادرة مع باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

ما هي شروط الالتحاق بالمبادرة؟

شروط الالتحاق بالمبادرة أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية، يتراوح عمره من 9 إلى 11 عامًا، ملتحق بالصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي، وأن يكون مُقيد بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية (حكومية أو خاصة أو أزهرية أو تجريبية أو دولية)، كذلك لديه حساب مدرسي موحد تابع لوزارة التربية والتعليم (ما عدا طلاب المدراس الأزهرية)

ما هي المستندات المطلوبه للالتحاق بالمبادرة؟

المستندات المطلوبة شهادة ميلاد مميكنة، وبيان نجاح للعام الدراسي المنتهي، مختوم ومعتمد من المدرسة أو الإدارة التعليمية، وخطاب قيد بالمدرسة لإثبات قيد التلميذ في العام الدراسي المنتهي أو الجديد، مختوم ومعتمد من المدرسة وموجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - مبادرة براعم مصر الرقمية.

كذلك نسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (وجهين)، بالإضافة إلى توقيع الإقرار والتعهد من ولي الأمر ومتضمن صورة شخصية ملونة للتلميذ بخلفية بيضاء مقاس 4x6.