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تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 28ر36 نقطة أو 11ر0% ليصل إلى 24ر31836 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 27ر16 نقطة، أو69ر0%، ليصل إلى 24ر2329 نقطة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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