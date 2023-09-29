تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 28ر36 نقطة أو 11ر0% ليصل إلى 24ر31836 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 27ر16 نقطة، أو69ر0%، ليصل إلى 24ر2329 نقطة.