بسبب مخاوف التضخم.. النفط “يتراجع” 1%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط في آخر جلسات (الخميس)، بنحو 1% عند التسوية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، وذلك بسبب مخاوف التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة المؤدي للتضخم على حجم الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.17 دولار أو 1.2% إلى 95.38 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لشهر ديسمبر 1.3% إلى 93.10 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار أو 2.1% إلى 91.71 دولار للبرميل، بعد تسجيلها 95.03 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.