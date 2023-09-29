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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29-9-2023

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 29-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي بلغ: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى:30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، في العطلة الأسبوعية للبنوك بمصر.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي سجل: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بناء على الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، خلال العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار في بنك مصر مستقر عند معدلاته بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي قُدر بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، امام العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية حافظ على مستواه عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي توقف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، امام العملة المحلية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر جاء بقيمة: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، خلال عطلة نهاية الأسبوع للبنوك بمصر.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر سجل قيمة:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، امام العملة المحلية.

عرض بنك البركة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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