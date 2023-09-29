شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النعيمي يفتتح فرع «أسواق عجمان التعاونية» بالجرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

افتتح الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي، رئيس مجلس إدارة «جمعية أسواق عجمان التعاونية»، برفقة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الجمعية فرع الجرف؛ وذلك بعد إعادة تجديده، وتحديث أقسامه.

وتفقد الشيخ محمد النعيمي مختلف الأقسام، التي تمت إضافتها حديثاً لفرع الجرف، كما اطلع على العروض الشهرية، المطروحة على مختلف أنواع السلع، التي تقدمها الجمعية للمتسوقين، ما يسهم في توفير الفرص التوفيرية لهم.

وأكد أن فروع جمعية أسواق عجمان التعاونية، ستقدم أفضل الخدمات للمتسوقين من المواطنين والمقيمين، وفق مفهوم التسوق الشامل، الذي بات مطلباً أساسياً لكافة العائلات، والذي تلبيه الجمعية، من خلال ما تضمه من تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية. وأعرب عن شكره لصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على دعمه الدائم واللامحدود لمسيرة الجمعية.

وأكد النعيمي أن جمعية أسواق عجمان التعاونية، ممثلة بمجلس إدارتها وإداراتها العليا تثبت عاماً بعد عام التزامها بهدفها الأساسي، وهو توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، كما أشاد بالتحديثات التي طالت فرع الجرف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الجمعية للارتقاء بجودة الخدمات، التي تقدمها لمرتاديها، كما تعزز من مكانة الجمعية؛ كواحدة من أبرز المؤسسات الرائدة بالقطاع التعاوني في عجمان، وتعكس التزامها بتقديم تجارب تسوق استثنائية للمجتمع.