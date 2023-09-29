شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لمكسب أسبوعي 2% بدعم الطلب خلال عطلة صينية وشح الإمدادات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو اثنين في المئة بعد تحقيقها بعض الزيادة، الجمعة؛ إذ إن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة، طغيا على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات من السعودية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني التي يحل أجلها اليوم الجمعة خمسة سنتات إلى 95.43 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر/ كانون الأول 13 سنتاً لتسجل 93.23 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 91.87 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة، الخميس، مع عكوف المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة شهور، وشعر البعض بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر في الطلب على النفط.

وما دعم الأسعار، تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد التي بدأت يوم الجمعة وتستمر أسبوعاً.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة «زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط».

ورجح استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين سيستقر في سبتمبر/ كانون الأول، ما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني، ويبدو أن النشاط تسارع في الربع الحالي، ما يشير إلى أن الطلب القوي على الوقود قد يستمر.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول ما إذا كانت السعودية قد ترغب في زيادة الإمدادات بعد قفزة بنحو 30 في المئة في الأسعار خلال الربع الجاري.

ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال بنك أستراليا الوطني في مذكرة «سيكون اجتماع أوبك الأسبوع المقبل مؤشراً مهماً للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية من جانب أرامكو». ( رويترز)