تراجع في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1463 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2509 جنيهات للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1871 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 5.8 دولار بنسبة 0.31% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.