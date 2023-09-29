شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على قائمة مراقبة مؤشرات «فوتسي راسل» بسبب خفض محتمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسهم العالمية، الخميس، إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.

وستكون البلاد على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق «الناشئة الثانوية» إلى «غير مصنفة».

وقالت: إنها ستقوم بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، ومن المقرر أن يتم ذلك في مارس/ آذار 2024. (رويترز)