شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من ارتفاع حرارة «آيفون» الجديد.. وهذا رد «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «بلومبيرغ»: إن بعض المالكين الأوائل لأجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 ماكس من أبل يشتكون من أن الأجهزة الجديدة تصبح ساخنة للغاية أثناء الاستخدام أو أثناء الشحن. وانتشرت الشكاوى عبر منتديات أبل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. فماذا تقول «أبل»؟

يقول العملاء: إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يصبح ساخناً عند اللمس أثناء اللعب أو عند إجراء مكالمة هاتفية أو دردشة فيديو عبر «FaceTime». بالنسبة لبعض المستخدمين، تكون المشكلة أكثر وضوحاً أثناء توصيل الجهاز بالشاحن.

وأضافت «بلومبيرغ»، قام موظفو الدعم الفني في «أبل» بتلقي مكالمات حول هذه المشكلة أيضاً. «لقد قاموا بإحالة العملاء إلى مقالة دعم قديمة حول كيفية التعامل مع جهاز آيفون الذي يشعر بالحرارة أو البرودة الشديدة». ويشير الإشعار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة قد يحدث عند استخدام التطبيقات المكثفة أو شحن أو إعداد جهاز جديد لأول مرة.

ولم يستجب ممثل شركة أبل في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لطلب «بلومبيرغ» التعليق.

يمثل جهاز «آيفون» نحو نصف إيرادات شركة «أبل»، ويتم فحص النماذج الجديدة عن كثب بحثاً عن أي عيوب محتملة. في بعض الأحيان تظهر مشكلات يتعين على شركة «أبل» معالجتها - من خلال تحديثات البرامج أو الإصلاحات الأخرى - ولكن في الأغلب تتلاشى المخاوف من تلقاء نفسها. لدى «أبل» أيضاً عملية اختبار صارمة تهدف إلى اكتشاف أي عيوب قبل أن يدخل «أبل» في مرحلة الإنتاج الضخم.

أسباب متنوعة

وارتفاع درجة حرارة الأجهزة ليس ظاهرة غير معتادة، خاصة في ضوء المعالجات فائقة الشحن التي تعمل على تشغيل الأجهزة الحديثة. والسؤال هذه المرة هو ما إذا كانت مشكلة الحرارة مستمرة وتتجاوز ما يعتقده المستهلكون أنه مقبول؟

وقد يكون سبب المشكلة أو تفاقمها هو عملية إعداد «آيفون». فعندما يحصل المستخدمون على هاتف جديد، فإن إعادة تنزيل جميع تطبيقاتهم وبياناتهم وصورهم من «آي كلاود» iCloud يمكن أن يكون إجراء طويلًا ومكثفاً للمعالج. ويقول بعض المستخدمين إنهم يعتقدون أن المشكلة يمكن أن تحدث أيضاً بسبب بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية، مثل «إنستغرام» أو «أوبر».

ونشر العديد من الأشخاص مقاطع فيديو لهم وهم يفحصون درجة حرارة الهاتف باستخدام مقياس الحرارة. «يصبح آيفون 15 برو ماكس ساخناً جداً» وفقاً لأحد المنشورات. وقال آخر إن الجهاز أصبح ساخناً بدرجة كافية؛ بحيث يمكن الشعور به في الحقيبة.

لكنها ليست قضية شاملة، وقال مالكو آيفون 15 برو إنهم لا يواجهون المشكلة أو أن الحرارة تتماشى مع الطرز السابقة. بالنسبة لبعض العملاء، فإن وضع جهاز آيفون في حافظة على الأقل يمنع الجهاز من الشعور بالسخونة عند اللمس.

واشتكى أحد المستخدمين من أن هاتف آيفون 15 برو ماكس أصبح ساخناً بدرجة كافية لإيقاف تشغيله أثناء المكالمة ثم استغرق بضع دقائق للعودة إلى العمل. تقوم أجهزة أبل أحياناً بإغلاق نفسها عندما ترتفع درجة حرارتها أو تتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

يشتمل آيفون 15 برو وماكس برو على شريحة A17 جديدة مع محرك رسومات أكثر قوة. يمكن أن يكون هذا المكون، الذي يهدف إلى المساعدة في تحسين أداء الألعاب، عاملاً مساهماً. تحتوي أحدث موديلات «أبل» أيضاً على إطار من التيتانيوم، وهو تبديل من التصميم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم منذ عام 2017. (بلومبيرغ)