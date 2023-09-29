شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية.. تراجع مؤشر توبكس بنسبة 0.69% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعًا في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 36.28 نقطة أو 0.11%.

ووصل إلى 31836.24 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

مؤشرات بورصة طوكيو

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16.27 نقطة، أو0.69%، ليصل إلى 2329.24 نقطة.

كان المؤشر نيكي الياباني فتح مرتفعًا 0.46% إلى 32018.64 نقطة اليوم الجمعة

في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.23% إلى 2350.91 نقطة.

محطة فوكوشيما للطاقة النووية النووية

على صعيد آخر كانت أعلنت اليابان أن عملية تصريف الدفعة الثانية من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط، ستبدأ في 5 أكتوبر المقبل، في خطوة من المرجح أن تزيد من غضب الصين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تشغل المحطة، تعتزم تصريف ما يقرب من 7800 طن من المياه المعالجة، وهي الكمية نفسها التي جرى تصريفها في الدفعة الأولى، في البحر على مدى فترة 17 يومًا تقريبا.