شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستثمر 500 مليون إسترليني في «سيفرن ترنت» البريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة المياه البريطانية «سيفرن ترينت»، إنها ستحصل على استثمار بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (612 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري.

وقالت «سيفرن ترينت» الجمعة: «إنها ستجمع مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه إسترليني (611.9 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري».

ويأتي هذا الاستثمار في وقت يخضع فيه قطاع المياه في إنجلترا وويلز، الذي تم خصخصته في عام 1989، لتدقيق مكثف بسبب مياه الصرف الصحي التي لوثت الأنهار والشواطئ وهزت ثقة الجمهور في هذا القطاع.

كما أعلنت الشركة أنها تخطط لإجمالي إنفاق يبلغ 12.9 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة التنظيمية الخمسية المقبلة، ومن المتوقع أن يوفر برنامج الاستثمار سبعة آلاف فرصة عمل في وسط إنجلترا.

ومن المتوقع أن تمثل الأسهم الجديدة حوالي 19 بالمئة من رأس المال المصدر.

وتعد قطر حاليا ثالث أكبر مساهم في سيفرن ترنت بحصة تبلغ 4.6 بالمئة، وفقا لبيانات من مجموعة بورصات لندن.