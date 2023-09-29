شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ثاني أكبر مزود عالمي لتقنيات النفط والغاز في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

المحولات والمولدات

مشاركة متنوعة

منصة للشركات الإيطالية

تعد إيطاليا ثاني أكبر دولة مصنّعة في الاتحاد الأوروبي، بينما تحتل المرتبة الثامنة عالمياً على مستوى الصادرات، ويتنامى الطلب في الإمارات العربية المتحدة للحصول على تقنيات النفط والغاز الإيطالية، بحيث تجاوزت وارداتها للدولة في هذا المجال حاجز 158 مليون يورو (616 مليون درهم) عام 2022، ما يعكس مستوى عالياً من النمو بنسبة 10.5%، ومن المثير للاهتمام أن النصف الأول من عام 2023، شهد ارتفاعاً في هذه القيمة، بما يزيد على 87 مليون يورو، ما يعزز مكانة إيطاليا كثاني أكبر مزود عالمي في هذا السوق المزدهر.وستتجلى معالم هذه الإنجازات في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، حيث يتم تمثيل إيطاليا عبر ما يزيد على 115 جهة عارضة، وذلك تحت إشراف وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية. وسيشهد الجناح الرسمي تسليط الضوء على قدرات 28 شركة إيطالية رائدة في هذا المجال، تأكيداً على مكانة إيطاليا الفريدة في مجال المنتجات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز على مستوى العالم.وتتجلى القدرات والمهارات الإيطالية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث يتم استعراض مجموعة فريدة من المنتجات المتطورة، ومن ضمنها المحولات الكهربائية بالزيت العازل، ومولدات التوربينات البخارية، والمعدات المستخدمة تحت الماء، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة والخدمات للتحكم عن بعد في الخزانات وإدارة الطاقة ومراقبة الأساطيل والصمامات عالية الجودة، والمضخات الكهربائية الغاطسة.وتتألق الجهات العارضة في الجناح الإيطالي بمعرض أديبك 2023، مستشرفة مستقبل مشهد الطاقة المتطور، وتحافظ إيطاليا على التزامها بالاستدامة عبر قطاع الطاقة، معززة الابتكار وأواصر التعاون الدولي.وتؤكد مكانة إيطاليا المتميزة في مجال التصنيع والتصدير، تفانيها في مجال الاستدامة والابتكار. وتعد الشركات الإيطالية رائدة في مجال الاستثمار بفرص الطاقة الجديدة، مع التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً، والتحول نحو مجالات الطاقة العالمية المتطورة.ويعد أديبك 2023 منصة مهمة لقادة القطاع، يمنحهم مجموعة من الفرص والإمكانات لاستعراض مهاراتهم التكنولوجية في دولة الإمارات، والتي تستضيف مؤتمر COP28، مع الحرص على إحداث تغيير إيجابي هادف في قطاع الطاقة.وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يسعدني الإعلان عن مشاركة إيطاليا في معرض أديبك 2023، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات. وتتطلع المؤسسات الإيطالية إلى الاستفادة من فعاليات مؤتمر COP28، عبر المساهمة في توفير أحدث التقنيات والخبرات من المستوى العالمي لمواجهة تحديات أمن الطاقة، سواء في الإمارات أو العالم. وتعد الشركات الإيطالية رائدة في الحد من الكربون الناجم عن عمليات إنتاج الطاقة، إضافة إلى تعزيز كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات».فيما قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: «تتجسد متانة العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة في قطاعي النفط والغاز، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون الثنائي في العقود المقبلة، وتحرص إيطاليا على دفع الابتكار في قطاع الطاقة، وذلك عبر تخصيص نحو 3.6 مليار يورو من خطة التعافي الوطنية لتعزيز سلاسل إمدادات توليد الطاقة. وتدرك أهمية الدور المحوري للغاز في إدارة انتقال الطاقة، ما دفعها إلى تركيز استثماراتها في مجالات البحث والتطوير، مع التركيز على الطاقات المتجددة، واعتماد الهيدروجين، واستشراف مستقبل خالٍ من الانبعاثات، للحفاظ على ريادتها عبر قطاعات الطاقة المتعددة. وتمثل الاستدامة بنداً رئيسياً على جدول أعمال إيطاليا وشركاتها، مع الالتزام بشعار «إيطاليا المستدامة»، تماشياً مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28».وقال ماركو فيرارا، المدير الإداري في «فيدرتك»: «تتشرف الجمعية الإيطالية لتقنيات ومكونات الميكاترونيك لطاقة السوائل ونقل الطاقة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية بتمثيل الشركات الإيطالية في أديبك 2023. ويوفر هذا الحدث فرصة رائعة لتمكين مؤسساتنا من تأسيس علاقات تجارية جديدة واستعراض منتجاتها وتقنياتها المتطورة، ودعم المنتجات التي تحمل شعار «صنع في إيطاليا»، لاسيما في هذا القطاع الصناعي الحيوي».وعلق برونو فييرو، نائب الرئيس في «أنيما»: «تتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية في أديبك منذ سنوات طويلة، بصفتها ممثلة لمجموعة من الشركات الرائدة في مجال إمدادات قطاع النفط والغاز الإيطالية. ويستمر هذا المعرض في تأكيد أهميته العالمية في قطاعي النفط والغاز ومجال تحول الطاقة، باعتباره منصة فريدة لعرض الابتكارات والحلول التي تحمل شعار «صنع في إيطاليا» لمواجهة التحديات في مجال تحول الطاقة. ونؤكد بحضورنا هذا العام، إرثنا المتمثل في ضمان استمرارية العمل من أجل مستقبل أكثر استدامة».وأضافت ماريا روزاريا فراغاسو، رئيسة الشؤون الدولية في «آني فيدريزون»، الاتحاد الإيطالي للشركات الكهروتقنية والإلكترونية: «تتمتع الإمارات بمكانة استراتيجية كشريك اقتصادي لسلاسل إمدادات النفط والغاز في إيطاليا. وشهدت السنوات الأخيرة، نمواً مستمراً في المبادلات التجارية بين إيطاليا والإمارات. وتجاوزت صادرات الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية من الشركات الأعضاء في «آني 400» مليون يورو عام 2022. ويعد أديبك بمثابة منصة محورية للشركات الإيطالية، حيث يوفر فرصاً متنوعة لتعزيز العلاقات التجارية القائمة، مع القدرة على استكشاف أسواق جديدة».