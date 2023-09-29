شكرا لقرائتكم خبر عن «تويز آر أص» تخطط للعودة بقوة إلى الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة «تويز آر أص» لعودة جريئة إلى الولايات المتحدة، حيث تخطط لتوسيع وجودها الفعلي مع ما يصل إلى 24 متجراً رئيسياً جديداً وطرحاً منفصلاً في المطارات وعلى متن السفن السياحية، بدءاً من موسم العطلات هذا.

وأعلنت الشركة الأم لمتاجر الألعاب بالتجزئة، «دبليو إتش بي غلوبال»، عما سمَّته توسعة «الجو والبر والبحر» الجمعة. وتهدف «تويز آر أص» إلى البدء في افتتاح ما يصل إلى عشرين متجراً رئيسياً في وقت مبكر من العام المقبل، بالشراكة مع «غو» مجموعة البيع بالتجزئة. وقالت «دبليو إتش بي» إن الشركة تخطط لطرح مواقع في المدن الرئيسية التي تكمل بصمتها الحالية للبيع بالتجزئة.

ومن المقرر افتتاح أول متجر بالمطار في نوفمبر، في الوقت المناسب لموسم العطلات، في المبنى A بمطار دالاس/فورت وورث الدولي، ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

نمو سريع

وقال يهودا شميدمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دبليو إتش بي»، في بيان: «إن العلامة التجارية تويز آر أص تنمو بسرعة وتوسُّعنا في الجو والبر والبحر هو شهادة على قوة العلامة التجارية».

وتواصل خطة التوسع عملية إحياء بطيئة للعلامة التجارية التي كانت موجودة في كل مكان.

وتقدمت شركة «تويز آر أص» بطلب للإفلاس في عام 2017، على الرغم من أنها لم تتمكن من الخروج من هذا الوضع من تلقاء نفسها، مما دفعها إلى التصفية. وقد استحوذت «دبليو إتش بي» على حصة مسيطرة في الشركة الأم ل Toys R Us، Tru Kids، في عام 2021. وخططت الشركة لفتح المزيد من متاجر «تويز آر أص» في جميع أنحاء البلاد، بعد إغلاق الموقعين الوحيدين المتبقيين للعلامة التجارية في الولايات المتحدة في وقت سابق من عام 2021.

في ذلك الوقت، قال شميدمان: «إنه يأمل في افتتاح مجموعة من المتاجر الرائدة والمتاجر المؤقتة والمتاجر في المطارات مع دخول البلاد في مشهد البيع بالتجزئة في مرحلة ما بعد كوفيد». في صيف 2021، أعلنت «دبليو إتش بي»عن إطلاق أكثر من 400 متجر «تويز آر أص» جديد في مواقع مايسي في جميع أنحاء البلاد.

البصمة العالمية

وفي بيان صدر الجمعة، قال شميدمان: «إن الشركة زادت من البصمة العالمية لتويز آر أص بأكثر من 50% منذ الاستحواذ، مع ما يزيد على 1400 متجر وموقع للتجارة الإلكترونية في 31 دولة».

وأحد هذه المتاجر هو متجرها الرئيسي الحالي المكون من طابقين في أمريكان دريم ميجامول في نيوجيرسي. ويتضمن الموقع الذي تبلغ مساحته 20000 قدم مربعة تجارب للأطفال مثل شريحة من طابقين ومقهى ومتجر آيس كريم.

وأخبرت الشركة «سي إن بي سي» أن المتاجر الرئيسية الجديدة سيتم تصميمها على غرار موقع الحلم الأمريكي مع تجارب تسوق «غامرة». ولكن من المرجح أن يظل متجر نيوجيرسي هو الموقع الأكبر.

وسيؤدي التوسع أيضاً إلى جلب المتاجر للمطارات وخطوط الرحلات البحرية، حيث تتطلع الشركة إلى مواكبة صعود تجارة التجزئة في مجال السفر. وسيسمح المتجر الأول من نوعه في مطار دالاس، بالشراكة مع السوق الحرة، للعملاء بالتسوق لشراء ألعابهم المفضلة والبضائع الإقليمية قبل القفز على متن رحلة جوية، وتخطط الشركة أيضاً لتقديم مجموعة من المنتجات والألعاب والسلع ذات الطابع السياحي لهذه الصناعة.

وقالت الشركة: «إن العلامة التجارية تويز آر أص تحقق أكثر من ملياري دولار من مبيعات التجزئة العالمية سنوياً». (وكالات)