شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتج 16.5 مليون طن أسمنت خلال أول 5 شهور.. و14.9 مليون مبيعات والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع إجمالي الإنتاج من الأسمنت بمعدل 4.6%، وإجمالي المبيعات بمعدل 13.9% خلال شهر مايو عام 2023 مقارنةً بشهر أبري الماضي، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 0.1% خلال شهر مايو 2023 مقارنةً بشهر أبريل 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبلغت صادرات مصر من الأسمنت 670 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 465 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 44%، وجاءت الدول الأفريقية غانا وساحل العاج والكاميرون في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.
بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وبلغ إجمالي المبيعات 42.4 مليون طن خلال العام الماضي، وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1278 جنيها للطن في شهر يناير إلى 2009 جنيها للطن في شهر ديسمبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
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