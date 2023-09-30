شكرا لقرائتكم خبر عن سبتمبر الأسوأ للأسهم الأمريكية.. والربع الثالث أحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال شهر سبتمبر/ أيلول بنسبة 4.6% وانخفض بنسبة 3.4% الربع الثالث. كذلك انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6% تقريباً في سبتمبر، وبنسبة 4.3% خلال هذا الربع. وهذا الشهر هو الأسوأ في عام 2023، لكلا المؤشرين. كما تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 3% في سبتمبر، و 2.2% خلال هذا الربع.

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كذلك، أنهى مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشهر على تراجع بنسبة 2.1% والربع الثالث بنسبة 2.9%، وهو أسوأ أداء له منذ عام. وخلال الربع الثالث، تراجع مؤشر «داكس» الألماني 4.7%، و«كاك 40» الفرنسي 3.5%، بينما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني 1%.

إلى ذلك، أنهى المؤشر «نيكاي» الياباني جلسة الأمس على تراجع طفيف، وتأرجح بين الارتفاع والهبوط خلال الجلسة ليسجل بذلك أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.

وخسر المؤشر «نيكاي» أكثر من 4% خلال الربع الثالث في أول تراجع فصلي منذ سبتمبر/أيلول الماضي والأكبر منذ يونيو/ حزيران السابق.

ووصل المؤشر الياباني إلى أعلى مستوى منذ بداية التسعينات، مسجلاً 33772.89 نقطة في منتصف يونيو/ حزيران وتراجع بنجو 5% منذ الذروة الأحدث في منتصف هذا الشهر.

وفي جلسة الأمس تقلبت المؤشرات، وبعد صعود طوال الفترة الصباحية، خسر «داو جونز» حوالي 200 نقطة أو 0.6%، بقيادة «وول مارت»، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4%، في حين كان مؤشر «ناسداك» مستقرا تقريبا. وارتفعت أسهم Nike بأكثر من 6% بعد أن أعلنت شركة الملابس العملاقة عن أرباح مالية للربع الأول فاقت توقعات المحللين. عند أعلى مستويات الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز أكثر من 200 نقطة، بنسبة 0.7%، في حين أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 0.8%، وارتفع ناسداك بحوالي 1.4% عند أفضل نقطة له في الجلسة.