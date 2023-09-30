شكرا لقرائتكم خبر عن 9.5 % نمو صادرات الإمارات النفطية إلى اليابان في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفعت واردات اليابان من النفط الإماراتي، بينما تراجعت وارداتها من الكويت والسعودية، خلال أغسطس/ آب.

واحتفظت الإمارات بصدارة قائمة موردي النفط إلى ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث ارتفعت صادراتها من النفط إلى اليابان بنسبة 9.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية.

وبحسب البيانات، زادت واردات اليابان من النفط الإماراتي عن العام السابق لتصل إلى 1.15 مليون برميل يومياً.

وفي المقابل، هبطت صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان 51.22% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4.68 مليون برميل، أو ما يعادل 151 ألف برميل يومياً. وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، تراجع بنسبة 16.22% في أغسطس/ آب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.50 مليون برميل يومياً.

وبحسب الوكالة، فإن الواردات من الشرق الأوسط مثلت 94.6% من إجمالي الواردات، بزيادة 0.1%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت السعودية في المركز الثاني خليجياً، بشحنات بلغت 899 ألف برميل يومياً، حيث هبطت وارداتها إلى اليابان بنسبة 24.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وحلت الكويت بالمركز الثالث ب 151 ألف برميل يومياً، وقطر بالمركز الرابع بشحنات بلغت 95 ألف برميل يومياً، حيث تراجعت وارداتها إلى اليابان بنسبة 57%، مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.