شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 91% خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من 9225.61 نقطة بنهاية يونيو عام 2022 إلى 17665.29 نقطة بنهاية يونيو عام 2023 بنسبة نمو 91.48%، وقفز مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" من 1721.22 نقطة إلى 3535.71 نقطة بنسبة نمو 105.42%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" من 2547.67 نقطة إلى 5242.31 نقطة بنسبة نمو 105.77%، وزاد مؤشر تميز من 3702.58 نقطة إلى 5361.91 نقطة بنسبة نمو 44.82%.

وحلت البورصة المصرية، في المركز الخامس عربيًا من حيث نسبة الصعود خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2023 مسجلة نمو بنسبة 7.59%، وتصدرت المغرب القائمة بنسبة 11.44%، وحلت "دبي" في المركز الثاني بنسبة 11.31%، وجاءت تونس في المركز الثالث بنسبة 10.09%، وفي المركز الرابع السعودية بنسبة 8.20%.

وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتبلغ 107.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2023 مقارنةً بـ85.5 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، محققة معدل نمو بلغ 25.4%، وبلغت نسبة الزيادة في قيمة إصدارات الأسهم 23.9% خلال هذا الربع، بينما بلغت نسبة الزيادة في الأوراق المالية بخلاف الأسهم 42.2%.

واستحوذ المصريون على نسبة 86.30% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني "أبريل-يونيو 2023"، واستحوذ العرب على نسبة 7.9%، ثم جاءت تعاملات الأجانب بنسبة 5.9%.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 1.162 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 86.86%، عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة 14.8%.