شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 91% خلال عام والان مع تفاصيل الخبر
وحلت البورصة المصرية، في المركز الخامس عربيًا من حيث نسبة الصعود خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2023 مسجلة نمو بنسبة 7.59%، وتصدرت المغرب القائمة بنسبة 11.44%، وحلت "دبي" في المركز الثاني بنسبة 11.31%، وجاءت تونس في المركز الثالث بنسبة 10.09%، وفي المركز الرابع السعودية بنسبة 8.20%.
واستحوذ المصريون على نسبة 86.30% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني "أبريل-يونيو 2023"، واستحوذ العرب على نسبة 7.9%، ثم جاءت تعاملات الأجانب بنسبة 5.9%.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 1.162 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 86.86%، عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة 14.8%.
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