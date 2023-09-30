شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استثمارية للمزارعين..انطلاق مهرجان الروضة للتمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رعى وكيل الإمارة المساعد للحقوق عبدالرحمن بن حمود العبيد، اليوم، حفل انطلاق مهرجان الروضة للتمور 2023.

ويستمر المهرجان 6 أيام، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

الاستثمار في التمور

عبر الأهالي عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ماتجده محافظات ومدن المنطقة ومهرجاناتها الزراعية، وأشادوا بالنجاحات التي تحققت لمهرجان الروضة للتمور في موسمه الثالث.

يذكر أن المهرجان يهدف إلى زيادة فرص الاستثمار في منتجات التمور وفتح منافذ بيع وتسويق للمزارعين في مدينة الروضة والقرى التابعة لها، ويشارك في المهرجان عدد كبير من المزارعين لعرض منتجاتهم من أنواع التمور التي تشتهر فيها مزارع مدينة الروضة والقرى التابعة لها.