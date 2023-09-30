شكرا لقرائتكم خبر عن "زهراء المعادى" ردًا على "المحاسبات": جارى تحصيل 67 مليون جنيه متأخرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بذل إدارة الشئون القانونية والعقارية قصارى جهدها لتنشيط أعمال تحصيل المتأخرات من العملاء، واتخاذ الإجراء القانوني ضد الشيكات المرتدة، وذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المتأخرات طرف العملاء (أراضي، وحدات سكنية وإدارية ومجمع الحرفيين) في 30 يونيو عام 2023 نحو 67.118 مليون جنيه منها نحو 54.266 مليون جنيه تخص سنوات سابقة بنسبة 80.8%، مكون عنها اضمحلال بنحو 25 مليون جنيه، بالإضافة لمتأخرات عملاء مشروع الشيخ زايد بنحو 34.242 مليون جنيه.

وقالت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إنها تدرس البدائل التمويلية لتوفير السيولة لسداد 32.3 مليون جنيه مستحقات أقساط وفوائدها لأرض هليوبوليس الجديدة في أقرب فرصة، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ضرورة توفير الموارد لتوفير السيولة لسداد فائدة القسط العاشر حق 30 ديسمبر عام 2022، البالغة نحو 5.232 مليون جنيه للأرض رقم 94 هليوبوليس الجديدة، والقسط الحادي عشر وفائدته بنحو 27.049 مليون جنيه حتى 30 مارس مما يعرض الشركة لتحمل غرامات.

أضافت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أنه جاري دراسة البدائل الاستثمارية نحو الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي غير المستغلة بالشركة والبالغ مساحتها 1.72 مليون متر مربع بمنطقتي زهراء المعادي وهليوبوليس الجديدة، وذلك بما يعود بالنفع على الشركة.

وكشفت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن تقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسجيل العقد الموثق لأرض الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 76.25 فدان بإجمالي مبلغ 599.2 مليون جنيه، والمشتراه من الهيئة على الرغم من انتهاء سداد كافة الأقساط في مارس عام 2018.

أكدت شركة زهراء المعادي للاستثمار، عزمها سداد مستحقات الأرصدة الدائنة نحو 2.931 مليون جنيه (قيمة دمغات عادية وهندسية، المساهمة التكافلية)، فضلًا عن 65 مليون جنيه ضريبة الدخل عن عام 2022 رغم انتهاء المهلة الممنوحة لهم من مصلحة الضرائب في 29 يونيو عام 2023 لم يتم توريدهم للجهات المستحقة.