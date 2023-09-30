شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تغلق على تراجعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت 158.84 أو 0.5% إلى 33507.50 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.65 نقطة أو 0.3% إلى 4288.05 نقطة.

مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 18.05 نقطة أو 0.1% إلى 13219.32 نقطة.

يذكر أن مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 سجلا أسوأ أشهر لهما هذا العام، حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5.8%.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز

فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.9%، إضافة إلى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.5% هذا الشهر.

فيما شهد في الربع الثالث، انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 4.1%، وخسارة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.7%، وانخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.6%.