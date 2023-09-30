سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 30-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حافظ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي التجاري، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك الخليجي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في ميد بنك، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني مستقرًا عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.