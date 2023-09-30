اتحاد الغرف: وفد من 150 مستثمرا إيطاليا يشارك فى منتدى أعمال مشترك يوم 12 أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والأورومتوسطية، أنه خلال الأشهر الماضية تم الترويج لزيارة وفد من 150 قيادة من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتى لدراسة فرص الاستثمار في مصر، سواء باستثمارات جديدة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والأعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات.