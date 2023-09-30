شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة هائلة فى إنتاج الغاز.. خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت الدولة إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي خاصة بعد الطفرة الهائلة في إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، لتلبية الطلب المتزايد عليه؛ للمساهمة في تحقيق الخطط التنموية، وإحلاله محل العديد من المنتجات البترولية باعتباره منتجا صديقا للبيئة.

وعلى صعيد جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي للمنتجات البترولية وزيادة الكفاية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب حدوث اختناقات، فقد سجلت الطاقات التخزينية المضافة خلال الفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٣) نحو 5 مليون طن بنسبة زيادة بلغت ٦٠ %وبإجمالي قيمة استثمارات لقد تنوعت جهود الدولة في هذا المجال ما بين الإسراع بتنفيذ التحول الرقمي في إدارة الأنشطة، بالإضافة إلى الجهود الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لتموين السيارات سجلت ٢٣.١ مليار جنيه. في سياق متصل، بذلت الدولة جهودًا عديدة ومتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يخص المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وسعت الدولة للوصول إلى جميع المستهلكين بسهولة ويسر.

إطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations عام ٢٠٢١ للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية.