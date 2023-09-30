شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دوسلدورف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت «الاتحاد للطيران» رحلاتها المباشرة إلى مطار دوسلدورف الدولي بألمانيا، عبر إطلاق أول رحلة افتتاحية أمس الأول الخميس، لتنضم دوسلدورف بذلك إلى ميونخ وفرانكفورت وتصبح الوجهة الثالثة للاتحاد للطيران في ألمانيا.

يأتي استئناف حركة الطيران تعزيزاً للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وألمانيا (شمال الراين وستفاليا)، ويفتح الاتصال الجديد مسارات واعدة أمام المشاريع السياحية والتجارية بين البلدين، وبموجب التعاون ستنطلق ثلاث رحلات أسبوعية لإعادة تشغيل الجسر بين أبوظبي ودوسلدورف.

وفي هذا الإطار، قال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في «الاتحاد للطيران»: «إن إعادة الربط بين أبوظبي ودوسلدورف سيسهم في تبادل الخبرات والثقافات، مشيراً إلى أهمية التعاون لاستقطاب المسافرين من دوسلدورف كونها مدينة تجمع مزيجاً من الثقافات، ولفت إلى دور مبنى المطار الجديد في مطار أبوظبي الدولي الذي سيوفر تجربة جديدة وغير اعتيادية للمسافرين».

من جانبه قال إدوارد فوذرنغهام، نائب الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في «الاتحاد للطيران»، على هامش الرحلة الافتتاحية إلى دوسلدورف: «تعزز عودة رحلات دوسلدورف التزام الناقلة تجاه السوق الألمانية وتعكس العلاقة المرنة والمتنامية بين المدينتين، وتم تصميم خط الرحلات لدعم التبادلات التجارية والثقافية والأعمال، ليوفر للمسافرين ممراً مباشراً بين الوجهات».