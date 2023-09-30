شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تطلق مبادرة لتمويل توريد المعادن المهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت مصادر إخبارية أن مجموعة السبع سوف تقيم إطار عمل جديد لتمويل ودعم سلاسل التوريد في المعادن المهمة التي تستخدم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية.

وبين تقرير لوكالة بلومبرج، أن من المقرر الإعلان عن الشراكة من أجل "تحسين مرونة وشمولية سلاسل التوريد" خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر أن تنطلق في التاسع من أكتوبر بالمغرب.

تمويل ودعم تكنولوجي

من المقرر أن توفر المبادرة التمويل والدعم التكنولوجي لمساعدة الدول التي تقوم بتعدين المعادن المهمة للارتقاء بسلسلة التوريد إلى المعالجة والتكرير والتصنيع.

ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج، سوف تساهم اليابان بخمسة ملايين دولار في الصندوق الجديد الذي سوف يكون جزءا من البنك الدولي، ومن المرجح أن تنضم دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وأستراليا.