شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: الاقتصاد ضعيف ولا يتوقع تحسنه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا" أن الاقتصاد كان ضعيفا في الربع الثالث من العام الجاري، ومن غير المتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وأضاف الاتحاد في تقرير، نشره اليوم السبت: "بالإضافة إلى تراجع في الأنشطة الصناعية والتجارية، هناك انتكاسة في أعمال الخدمات".

تأثر الاستثمار

أكد الاتحاد أن معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي آخذة في الارتفاع بينما يتراجع الائتمان والسيولة، وتستمر تكاليف الطاقة في النمو، ما يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مع تلاشي الطلب الأجنبي.

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع، بواقع 0.3 % في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفي أحدث توقعاتها بشأن الميزانية، التي تمت الموافقة عليها، في وقت سابق هذا الأسبوع، حددت الحكومة الإيطالية النمو الاقتصادي بنسبة 0.8 % في عام 2023 وبنسبة 1.2 % لعام 2024 .