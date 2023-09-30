الذهب يتراجع 2% في سبتمبر

الشارقة - اميمة ياسر - شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر2024 بمقدار 45 جنيها للجرام، وهو يمثل انخفاض بنسبة 2%، فقد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 2220 جنيه للجرام قبل أن يسيطر التذبذب على معظم أداء المعدن الأصفر خلال الشهر.

وافتتح الذهب تداولات اليوم السبت عند المستوى 2175 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وهو نفس سعر اغلاق جلسة الأمس بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17400 جنيه.

وكان الذهب قد تراجع من 2550 إلى مستويات 2210 جنيهات للجرام، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع انتظام دخول الذهب مع العائدين من الخارج عقب الغاء كافة الرسوم الجمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1864 جنيها.

عيار 21 يسجل 2175 جنيها.

عيار 24 يسجل 2486 جنيها.

الجنيه الذهب 17400 جنيه.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.