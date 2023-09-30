شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتكبد خسائر شهرية وفصلية.. ويتماسك فوق 1850 دولاراً للأونصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار الذهب انخفاضات شهرية وفصلية، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتراجع الذهب 4.6% خلال سبتمبر/ أيلول، و3.6% خلال الربع الثالث، بعد أن اتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متشدداً.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1850.44 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر. وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة منخفضة 0.7% عند 1866.10 دولار.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كُلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.

ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع الفصلي.

وارتفعت أسعار الذهب لفترة وجيزة بما يصل إلى 0.8% بعد تقرير التضخم المعتدل. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، بانخفاض عن 4.3% في يوليو/ تموز. ومع ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنة ب 3.4% في يوليو/ تموز.

وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، في مذكرة: «من غير المرجح أن يختفي الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد فشل الهبوط الناعم؛ حيث تبدو توقعات الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة، بأنها تواجه تحديات متزايدة».

وعلى الصعيد المادي، تراجعت علاوات الذهب بشكل طفيف في الصين أكبر مستهلك للذهب هذا الأسبوع، لكنها ظلت مرتفعة بسبب ارتفاع الطلب من المستثمرين وسط ضعف اليوان على نطاق واسع والمخاوف الاقتصادية.

وانخفضت الفضة الفورية 1.7% إلى 22.20 دولار للأوقية، وانخفضت 2.4% خلال الربع. ونزل البلاتين 0.3% إلى 902.14 دولار، بينما نزل البلاديوم 2.1% إلى 1245.48 دولار.