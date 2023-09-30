شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة تجارية ليبية إلى إيطاليا منذ 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرابلس - (أ ف ب)

استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا السبت بعد انقطاع دام نحو عشر سنوات، بحسب صحفيين في فرانس برس والسلطات الليبية.

وأقلعت السبت، طائرة تابعة لشركة ميدسكاي الليبية الخاصة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما.

وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها عام 2022، رحلتين أسبوعياً إلى روما يومي السبت والأربعاء.

وأعلن المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مطلع يوليو/تموز، أن إيطاليا أبلغت السلطات الليبية «بقرارها رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات».