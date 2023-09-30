شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للتنمية" يفتتح مشروع شبكة الكهرباء في جمهورية سيشل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الصندوق السعودي للتنمية اليوم, في افتتاح مشروع شبكة نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت لجنوب جزيرة "ماهي" في جمهورية سيشل، بحضور الرئيس وافيل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل, ونائب رئيس الجمهورية أحمد عفيف, والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وساهم الصندوق في تمويل المشروع من خلال قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار, الذي يهدف إلى تحسين شبكة نقل الكهرباء في جنوب الجزيرة لضمان جودة الطاقة الكهربائية, من خلال تركيب شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت، لتعزيز أنشطة البنية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتجارية للوصول إلى خدمات أساسية مستدامة.

دعم التنمية المستدامة

كما يسهم المشروع في توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة. ويأتي هذا المشروع تجسيدًا لحرص الصندوق على الإسهام في التغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لدعم التنمية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة في جميع أنحاء العالم.