الارشيف / الاقتصاد

سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 30-9-2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 30-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 30-9-2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

 

b75dec321d.jpg

 

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي
 

8.45 جنيه للشراء.

 

 

8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

7.80 جنيه للشراء.

 

8.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

8.09 جنيه للشراء.

 

8.47 جنيه للبيع.

 

ab8435d311.jpg

 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
 

7.87 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
 

7.89 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي
 

8.46 جنيه للشراء.

 

8.48 جنيه للبيع.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا