شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل ثالث أدنى مستوى من التضخم.. والأسعار مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليونان ثالث أدنى مستوى من التضخم في منطقة اليورو، عند 2.4%، في سبتمبر، طبقا لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، لكن هذا لا يعني أن الأسعار منخفضة في اليونان-لاسيما فيما يتعلق بالقوة الشرائية- أو أن الزيادات قد توقفت.

وأظهرت تقديرات يوروستات، التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة بالفعل زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في اليونان، بنسبة 1.9%، في سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية في منطقة اليورو، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت.

ارتفاع الأسعار

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات الواردة من السوق المحلية ليست مشجعة على الإطلاق، حيث أنه بعد الخضراوات، تبدأ تظهر ارتفاعات جديدة في أسعار الفواكه واللحوم.