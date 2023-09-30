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الرئيس التنفيذي لشركة “لوسِد”: رؤية السعودية 2030 ورؤيتنا هي مساعدة العالم على التحول لنموذج النقل المستدام

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الرئيس التنفيذي لشركة “لوسد” بيتر رولينسون، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، هي رؤية شركة “لوسد” لإنتاج السيارات الكهربائية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن شركة “لوسد” تسعى للتحول نحو النقل المستدام.

وبين أن المصنع يعمل على إنتاج السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الكثير من دول العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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