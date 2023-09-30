شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار «إي آند» يعزز أعمال «كريم» ويوسع نطاق تطبيق «سوبر أب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال مدثر شيخة، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم»، أن الاستثمار الأخير الذي قدمته مجموعة «إي آند» (إتصالات) بقيمة 400 مليون دولار، يساهم في تكريس خدمات «كريم» الرقمية، فضلاً عن توسيع نطاق تطبيق «سوبر آب» ليغطي مختلف أنحاء المنطقة، ليتجاوز خيارات التنقل.

وفي إبريل الماضي، أعلنت «إي أند»، عن توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة «أوبر»، تقوم على أساسها «إي أند» بالاستحواذ على حصة أغلبية (50.03%) في «تطبيق كريم»، فيما ستبقى أعمال شركة «كريم» الخاصة بخدمات سيارات الأجرة مملوكة بالكامل لشركة «أوبر» ومتاحة مع جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة «كريم» للعملاء على التطبيق الحالي.

مدثر شيخة

في تصريحات ل«الخليج» قال شيخة إن تطبيق «سوبر آب» نجح بتوفير أكثر من 12 خدمة للعملاء في الإمارات، ومن خلال خدمة الاشتراك ب«كريم بلس» يحصل الأعضاء على خدمة إيصال الطعام والبقالة بالمجّان، إضافة إلى استرداد 10% من قيمة الرحلات عبر «كريم» و«هلا تكسي»، وجولات غير محدودة بالدراجة، إلى جانب خصم يصل إلى 30% على خدمة تنظيف المنازل وخدمة الغسيل وفواتير وجبات الطعام عبر تطبيق «داين آوت».

وأوضح: «لذلك، ارتفع عدد أعضاء تطبيق «كريم بلس» في دبي بواقع 300% منذ يناير/ كانون الثاني 2022، كما أن مستخدمي الخدمات المتعددة الذين يستفيدون من أكثر من خدمة على التطبيق، يقومون بتعاملات أكثر ب 3 أضعاف من غيرهم من العملاء الذين يستخدمون خدمة واحدة فقط».

رفع الأسعار

وأوضح شيخة أنه «لا توجد في «كريم» أي خطط لرفع أسعار خدمات الشركة في الإمارات في الوقت الحالي، وبالحالات التي يكون فيها الطلب أعلى من العرض، نضطر إلى فرض تسعيرة الذروة لتحفيز السائقين (الكباتن) على قبول الطلبات من تلك المنطقة، وبالتالي تلبية حاجة جميع الركاب، وكمثال على ذلك، شهدنا ارتفاعاً على طلبات التوصيل في الأسابيع الأخيرة، نتيجة للموسم السياحي المزدحم، وبدء السنة الدراسية الجديدة».

وأوضح أن «كريم» قامت خلال عام 2023 بتوسيع حزمة خدماتها في دبي، بإضافة خدمة «كريم داين آوت»، تتيح خيارات وخصومات متنوعة في مجال الطعام والشراب، كما قامت بتعزيز خدمة «كويك» لتوصيل البقالة لتشمل كافة أنحاء دبي.

تقلبات أسعار الوقود

ورداً على آليات تعامل «كريم» مع تقلبات أسعار الوقود لتحديد أسعار الخدمات، أوضح مدثر شيخة أن الشركة تتّبع تعليمات هيئات الطرق والمواصلات، وتبذل كل ما في وسعها لتظل متوائمة مع التشريعات والتسعيرات المحلية، وعليه تضع أسعار الخدمات، بناءً على الحد الأدنى لأجور النقل المتبعة لدى مختلف الشركات في الإمارات.

وحول حجم أسطول «كريم» من وسائل النقل في الإمارات، قال: «ارتفع أسطول الشركة في الإمارات ليصل حالياً إلى 15 ألف سيارة بما فيها الهجينة والكهربائية بالكامل».

الذكاء الاصطناعي

وعن مدى استفادة «كريم» من التقنيات، لا سيما الذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات، أوضح مدثر شيخة أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، لتخصيص تجربة المستخدم، وتصميم المحتوى، بناءً على التفضيلات الشخصية لكل عميل.

وبالنسبة لخدمات توصيل الطعام والبقالة، يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تقدير الوقت المتوقع للوصول وتحسين آليته، ونستفيد من التقنيات في حماية منصات الشركة من الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز دعم العملاء عبر تطبيق «شات بوت» وتحليل المشاعر؛ بهدف تسريع كافة الأنشطة المرتبطة بنقل العملاء وغيرها.

خطط الاستدامة

وأكد مدثر شيخة أن «كريم» تنسّق بشكل وثيق مع خطط الاستدامة الخاصة بحكومة دولة الإمارات، والتي تهدف إلى اعتماد المركبات الهجينة أو الكهربائية بالكامل أو المفعّلة بالهيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2027.

وأسهمت مبادرة «كريم بايك» بمعادلة نحو 2.5 طن من ثاني انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يُعادل الغازات الصادرة من 713 سيارة خلال سنة كاملة. كما قدمت المبادرة ما يزيد على مليون رحلة لأكثر من 200 ألف عميل.

وكجزء من شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات، نلتزم بدعم جهود حكومة دبي الحالية في توسيع البنية التحتية الملائمة للتنقل بالدراجات الهوائية عبر كافة أنحاء المدينة. وبناءً على ذلك توجد الآن أكثر من 1900 دراجة هوائية تابعة ل «كريم» وما يزيد على 200 محطة لركن الدراجات في دبي.

ويمتد التزامنا بالاستدامة ليشمل الخدمات التقليدية لنقل الأفراد؛ إذ أصبحت 34% من السيارات التي نستعملها في الإمارات إما هجينة وإما كهربائية بالكامل، ونحن نعمل على زيادة أعدادها سنوياً. وبما أن أسطول السيارات المتواجدة لدينا قد شارف على الوصول إلى مدة انتهاء الصلاحية البالغة 7 سنوات، نعمل بجد على الاستعاضة عنها بسيارات هجينة جديدة؛ بهدف تعزيز خيارات التنقل والمواصلات الأفضل ملائمة للبيئة في الدولة.

خدمات جديدة

وعن آخر الخدمات التي أطلقتها «كريم» في الإمارات، قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم»: «تعد خدمة «داين آوت» منصة لاستكشاف مختلف أصناف الأطعمة والمشروبات المتاحة في قائمة من المطاعم المرخصة في دبي، مع إمكانية الاستفادة من خصومات لمنتسبي تطبيق «كريم بلس» وتتيح خدمة «كريم فود»، الطلب الجماعي، لعدة عملاء، إمكانية طلب أصناف طعام متنوعة تُضاف إلى سلة واحدة أما خدمة «كريم باي» لدفع الفواتير، فتمكن العملاء من دفع الفواتير وإعادة ملء الرصيد؛ بحيث يلبون معظم احتياجاتهم الأساسية من الخدمات بمكان واحد وعبر بضع نقرات، كما أن التطبيق مزوّد بخاصية التذكير التلقائي المستمر وتتبّع الخدمة؛ وذلك بهدف التأكد من عدم نسيان أي دفعات يلزم تسديدها».