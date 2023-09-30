شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسداك» الأفضل أداءً منذ بداية العام بـ 26٫3٪ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز» منخفضاً، الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتداعيات تقرير التضخم الأمريكي في الولايات المتحدة، وتعديل محافظهم في آخر جلسات الربع الثالث، بانتظار المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة أسعار الفائدة. وأنهى كل من «إس آند بي» و«ناسداك» أسوأ أشهرهما هذا العام؛ إذ تراجع الأول 4.9% في سبتمبر/أيلول، وبنسبة 3.7% للربع الثالث كاملاً، وانخفض الثاني 5.8% للشهر وبنسبة 4.1% خلال الربع. كما سجل مؤشر «داو جونز» انخفاضاً أيضاً بنسبة 3.5% للشهر الماضي و2.6% خلال الربع.

الصورة

على مدار الأسبوع، اختتم «داو جونز» و«إس آند بي» التداولات على انخفاض أيضاً بنسبة 1.34% و0.74% على التوالي. ووحده «ناسداك» المركب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية هامشية مرتفعاً بنسبة 0.06%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عامين التي ينخفض فيها إلى أقل من 4%.

وقال إريك فريدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم إدارة الأصول التابع ل«يو إس بنك»: «كشفت البيانات عن صورة أفضل من المتوقع ولكن التضخم لا يزال مرتفعاً».

في غضون ذلك، خسر المؤشر القيادي «داو» 158.84 نقطة، أو 0.47% من قيمته الجمعة، ليغلق عند 33507.5 نقطة. وانخفض «إس آند بي» بنسبة 0.27% إلى 4288.05 نقطة. أما «ناسداك» فقد ارتفع في نهاية تداولات الجمعة بنسبة 0.14% إلى 13219.32 نقطة.

وجاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المرتقبة في أعقاب توقعات أسعار الفائدة طويلة الأجل والمتشددة الأسبوع الماضي من الفيدرالي، والتي هزت الأسواق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً.

وأثرت مخاوف المستثمرين بشأن احتمال إغلاق حكومي جزئي في وتيرة التداولات في وقت لاحق من جلسة الجمعة؛ حيث فشل زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت، ما عزز المخاوف من عدم توصل المشرعين الفيدراليين إلى اتفاق في الوقت المحدد.

الأسواق الأوروبية

شهدت الأسهم الأوروبية دفعة الجمعة، مدعومة بالأداء القوي في قطاعي الرفاهية والتكنولوجيا. ومع نهاية ربع مضطرب، يتطلع المستثمرون بشدة إلى البيانات الاقتصادية المهمة، لاسيما من ألمانيا وفرنسا.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي شاب الجلسات الأخيرة، وارتفاع الجمعة النسبي، أنهى «ستوكس 600» الأوروبي شهراً ضعيفاً في سبتمبر/أيلول منخفضاً بنسبة 2.1%، بعد تراجع بنسبة 2.8% في أغسطس/آب. وحقق أيضاً أسوأ ربع سنوي له منذ ستة أشهر بانخفاض بنسبة 2.9%.

وقيّم المستثمرون الجمعة بيانات التضخم الأولية في منطقة اليورو، التي انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى 4.3% لشهر سبتمبر/أيلول.

وبدوره، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.08%، كما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي و«داكس» الألماني بنسبة 0.26% و0.4% على التوالي.

الأسواق الآسيوية

وانتعشت أسواق آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير في اليوم الأخير من التداولات؛ حيث قاد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ المكاسب في المنطقة، مرتفعاً بنسبة 2.67%.

وانخفض مؤشر «نيكاي 225» الياباني بشكل هامشي، ليغلق عند 31857.62 نقطة. وتراجع خلال الأسبوع 2.51% وخلال الشهر 1.15%. كما تراجع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.94% إلى 2323.29 نقطة.