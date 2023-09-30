شكرا لقرائتكم خبر وزير المالية محمد الجدعان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - محمد الجدعان شارك في حوار برلين العالمي الذي أقيم يومي 28 - 29 سبتمبر 2023م، بحضور عدد من قادة الحكومات والقطاع الخاص، وذلك في حرم الجامعة الأوروبية للإدارة والتقنية بالعاصمة الألمانية برلين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد الجدعان شارك في حوار برلين العالمي الذي أقيم يومي 28 - 29 سبتمبر 2023م، بحضور عدد من قادة الحكومات والقطاع الخاص، وذلك في حرم الجامعة الأوروبية للإدارة والتقنية بالعاصمة الألمانية برلين. وعقد الجدعان على هامش المنتدى عددا من اللقاءات الجانبية مع مسؤولي الحكومات وكبار المستثمرين العالميين، إضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات التي تعنى بالسياسات المالية الكلية والشؤون الاقتصادية والمالية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية محمد الجدعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.