شكرا لقرائتكم خبر «موانئ» تحصد جائزتين للنقل واللوجستيات والتميز في تجربة العملاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» جائزة ميناء العام، ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة «التميز في تجربة العملاء» ضمن حفل جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصد ميناء جدة الإسلامي جائزة «ميناء العام»، نتيجة ما حققه من تميز في الأداء التشغيلي، وتطور بنيته التحتية، ما مكنه من تحقيق عدة أرقام قياسية في مناولة الحاويات، إذ ناول 495 ألف حاوية قياسية في شهر واحد خلال شهر يوليو 2023م، فيما سجل خلال عام 2022م رقما قياسيا بمناولة 4,960,120 حاوية قياسية، بزيادة 1.57% مقارنة بـ 4,883,627 حاوية عام 2021م، بما يؤكد مكانته كمنصة لوجستية رائدة، وكذلك مكانته المحورية إقليميا وعالميا، تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

كما شهد الميناء خلال العام الجاري 2023م توقيع اتفاقية مع «غرفة جدة» لإنشاء المنطقة اللوجستية السابعة في الميناء، وبقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال، وبمساحة 3 ملايين م2 بالمدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، بهدف توفير عدة خدمات لوجستية.

وتأتي تلك الجائزة لتضاف إلى سجل الجوائز التي يواصل ميناء جدة الإسلامي حصدها، إذ حصل على المركز الثامن عالميا، في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، كما فاز بجائزة «أفضل ميناء» في عام 2022م ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر»International Green Shipping Summit Awards»، بمدينة روتردام الهولندية في فبراير 2023م.

ويعكس فوز «موانئ» بجائزة «التميز في تجربة العملاء» مدى تميز جهودها المبذولة في إطار تحسين تجربة المستفيدين، وعملاء الموانئ، من خلال رفع جودة الخدمة المقدمة للشركاء؛ لتحسين مستوى رضا العملاء، عبر تطوير الأنظمة الحديثة بالموانئ، وتيسير الإجراءات، إضافة إلى تدشين الهيئة مركز خدمة المستفيدين الشامل بحلته الجديدة، ضمن خطتها المتكاملة لتطوير خدماتها، وتقديم خدمات مميزة لعملائها، للوصول إلى معيار عال من الجودة والسرعة، بجميع الخدمات التي تقدم للمستفيدين، ولتحقيق كامل الدعم والمساندة.

يذكر أن جوائز النقل واللوجستيات «LTA» تعد إحدى المنصات المميزة إقليميا في قياس حجم إنجازات الهيئات والأفراد في مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتقدير جميع الجهود والاستراتيجيات المستقبلية، والنجاحات، والأداء المميز في مجال النقل والخدمات اللوجستية، من خلال لجنة مختارة من كبار المختصين في هذه الصناعة.