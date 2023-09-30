أرامكو تستحوذ على حصة في «مد أوشن» مقابل 500 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة «مد أوشن» للطاقة مقابل 500 مليون دولار.

وتعد «مد أوشن» إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال، أسستها وتديرها «إي آي جي»، من أكبر المؤسسات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي، وتعمل حاليا على استحواذ حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال، مع استراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المسال.

وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع «مد أوشن» أول استثمار دولي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المسال.

كما تعد هذه الاتفاقية امتدادا للشراكة بين أرامكو السعودية وشركة «إي آي جي»، التي كانت جزءا من تحالف استحواذ على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، في 2021م، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، ولدى أرامكو السعودية أيضا خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في «مد أوشن» للطاقة في المستقبل.

اول استثمار بالغاز

وأعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، عن سعادته بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع (إي آي جي) من خلال هذا الاستحواذ، الذي يمثل أول استثمار عالمي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المسال، متوقعا نموا قويا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحول الطاقة، حيث يعد الغاز وقودا حيويا والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك سيكون مهما لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة.

خطوة مهمة

من جهته عد الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر النعيمي، الصفقة خطوة مهمة في استراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبا عالميا رائدا في أعمال الغاز الطبيعي المسال. ونرى فرصا كبيرة في هذه السوق التي تعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد، حيث إن «مد أوشن» للطاقة مجهزة جيدا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال .