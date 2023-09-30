السجل العقاري يضيف 7 أحياء في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت الهيئة العامة للعقار 7 أحياء جديدة في مدينة الرياض إلى المناطق المستفيدة من السجل التجاري.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري بمدنية الرياض تشمل أحياء: (الغدير - الوادي - النفل - الازدهار - التعاون - المروج - المصيف)، وذلك ابتداءً من 29 أكتوبر 2023، ويستمر التسجيل حتى نهاية 29 يناير 2024.

وأكدت أن اختيار الأحياء جاء وفقا لمعايير معتمدة، وسيعلن تباعا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام، مرحلةً أولى خلال هذا العام.

وأوضحتْ «هيئة العقار» أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/، أو خلال مراكز الخدمة، مبينة أنه يشترط التسجيل العيني وجود صك الكتروني مُحدَّث، صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية، وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل، وسيشمل جميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.

وأشارت إلى أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» كُلفت بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة، تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات، وإضافة إلى التقنيات الحديثة سيقوم الـمسجلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي، ابتداء من الموعد المحدد لبدء التسجيل العقاري، حيث سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية.

7 أحياء مستفيدة من السجل التجاري بالرياض:

يبدأ التسجيل 29 أكتوبر 2023

ينتهي التسجيل 29 يناير 2024

- الغدير- الوادي- النفل- الازدهار- التعاون- المروج- المصيف