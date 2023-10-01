شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتقدم ببلاغ ضد المكالمات والرسائل الاحتيالية؟ والان مع تفاصيل الخبر
إليك كيفية تقديم بلاغ عن المكالمات والرسائل المزعجة والإحتيالية:
ولتقديم بلاغ يطلب الجهاز تدوين بيانات: الاسم، الرقم القومي، التليفون، رقم مرسل المكالمة / الرسالة، رقم مستقبل المكالمة/ الرسالة، تاريخ استقبال المكالمة/ الرسالة، البريد الإلكتروني، نوع البلاغ، وصف البلاغ، صورة المكالمة/ الرسالة، ثم ارسال البلاغ.
ويصل حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى 103.09 مليون اشتراك بنهاية مايو 2023 بنسبة انتشار بلغت 96.97%، مقارنة بنحو 102.90 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023 بنسبة انتشار بلغت 96.94% و96.86 مليون بنهاية مايو 2022 بنسبة انتشار بلغت 92.56%.
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