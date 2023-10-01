شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تنجح في إعادة إحياء الصناعة ودفع عجلة الإنتاج بتوفير التمويلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ خطوات جادة لتنمية الصناعة الوطنية وعلاج التحديات الاقتصادية التي واجهت القطاع الصناعي وعلى رأسها نقص التمويل لاستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وتم التوسع بقوة فى إنشاء المدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة دمياط للأثاث، ومدينة الأدوية، ومدينة النسيج فى أكتوبر، ومدينة الروبيكى للجلود فى مرحلتها الثانية، بعد استكمال المرحلة الأولى التى كانت متوقفة حتى عام 2015، إضافة إلى العمل على مدينة للغزل والنسيج فى المنيا بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يؤكد على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى، خلال السنوات المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
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