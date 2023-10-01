شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربي لسيدات الأعمال: مصر في 10 سنوات حققت نجاحات وإنجازات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت عبير عصام، إن مؤتمر حكاية وطن يوضح للجميع وبما لا يدع مجالا للشك حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكدت أن مصر في خلال 10 سنوات حققت نجاحات وإنجازات غير مسبوقة في محور تهيئة مناخ الأعمال للاستثمار الأجنبي والمحلي علي مستوي البنية التحتية والطرق والكهرباء والإجراءات والقوانين المحفزة لنمو أعمال الشركات إلي أن اصبحت تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج في العالم والمشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها الشركات في الطاقة وسلاسل الامداد وغيرها.

واضافت عصام، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، أن الدولة رفعت قيود تملك الاجانب للعقارات بالإضافة إلى تيسيرات في منح الجنسية والإقامة وهي من القرارات المحفزة لتصدير العقار وجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار وفرص النمو والنفاذ إلي الاسواق.

وأشارت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات تمثل نقطة تحول وتغير وجه الحياة في مصر كما تعد دليلاً واضحاً على ما شهدته من تنمية عمرانية وحضارية، موضحة جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الجديدة لتوفير سكن وحياة كريمة للمواطنين وكذلك للقضاء على العشوائيات، فضلاً عن آلاف من المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.