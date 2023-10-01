مهرجان “الرمان” يُنعش الباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

تشتهر مزارع الرمان في منطقة الباحة بطرح عدة أنواع من الرمان؛ بينها الرمان المغربي الأحمر، والرمان الأخضر، والرمان الأسود، والرمان الصغير الحامض.

وشكل المهرجان، فرصة مميزة للمزارعين من أجل عرض منتجاتهم، بالإضافة إلى كسب المزيد من الخبرات في مجالهم، وزيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار الزراعي.

وساهم انخفاض الاستهلاك المائي من شجرة الرمان، في زيادة أعداد الأشجار، حيث يُعد من فواكه الخليج 365 شبه الحارة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاماً.

وقال المزارع عبدالكريم الزهراني، الذي يمتلك 10 مزارع بوادي تربة مدهاس التي تحتوي على أكثر من ألفي شجرة رمان، إن زراعة الرمان الأحمر تمتد لأكثر 65 عاماً كما لا يختلف طعم الرمان وجودته في الأحمر والأخضر، إلا أن الأسود تكون القشرة والبذور الداخلية صلبه ويتراوح سعره بين 150 إلى 200 ريال ويقدم على شكل هدايا.