شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات كوريا الجنوبية تسجل تراجعا للشهر الـ12 على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت صادرات كوريا الجنوبية تراجعًا للشهر الـ 12 على التوالي في شهر سبتمبر الماضي.

وجاء هذا بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، ولكن البلاد سجلت أيضا فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي.

صادرات كوريا الجنوبية

وأشارت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 4.4 % على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي.

ومع ذلك فقد سجلت كوريا فائضًا تجاريًا قدره 3.7 مليار دولار في سبتمبر، للشهر الرابع على التوالي، وذلك نظرًا لانخفاض الواردات بشكل أكثر حدة.

واردات كوريا الجنوبية

وذكرت الوزارة إن الواردات انخفضت بنسبة 16.5 % على أساس سنوي إلى 50.96 مليار دولار الشهر الماضي.

وتراجعت واردات الطاقة 36 % على أساس سنوي، مع الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.