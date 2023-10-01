شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو «البابطين» يقرون زيادة رأس المال إلى 639.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الثالث) الذي عُقد في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الخميس 13/03/1445ه الموافق 28/09/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، إذ اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 23,24% من إجمالي أسهم الشركة.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»: تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية، إذ يقدر المبلغ الإجمالي للزيادة بـ 213.156 مليو نريال، فيما كان رأس المال قبل الزيادة 426.313 مليون ريال، بينما سيصبح بعد الزيادة 639.469 مليون ريال.

منح سهم لكل سهمين

قالت الشركة: إن الزيادة ستكون من خلال رسملة 213.156 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم لكل سهمين مملوكين، مشيرا إلى أن الزيادة تأتي ضمن خطة الشركة لدعم المركز المالي ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للنمو والتوسع وفتح آفاق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.

وأوضحت أن في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال، والموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، والموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (127,893,936) ريال كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في 31/12/2022م إلى الأرباح المبقاة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت.