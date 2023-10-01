شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مخاطر مالية عليك تجنبها في الأربعينات من عمرك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتبر الأربعينات من عمرك مرحلة محورية في رحلتك المالية فمن ناحية يمكنك التطلع إلى بذل مجهود كبير خلال العقدين الآخرين من عمرك (أو أكثر) لزيادة الدخل أو من المحتمل أن يكون لديك وعي ذاتي أكبر بشأن أنماطك المالية فتعمل على التوفير كذلك أو بمعنى أصح الاقتصاد في النفقات دون الجور على التزامات أخرى، لكن الصورة لا تكون وردية دائماً، ففي أحيانًا يكون العكس هو الصحيح بوجود أشخاص يتنقلون من وظيفة إلى أخرى أو مرهقين كثيرًا بين التخطيط للتقاعد وسداد الرهن العقاري هذا علاوة على عبء نمط أسلوب حياتهم غير المريح وديون بطاقات الائتمان، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

ومن الضروري أن تتنقل في هذه المرحلة بحكمة لتأمين مستقبلك المالي، لذا يوصى المراقبون بتجنب 6 مخاطر مالية في الأربعينيات من العمر أو على الأقل التخفف منها.

1) إهمال التخطيط للتقاعد:

يشتهر هذا المصطلح على نحو خاص في أمريكا، لكنه يصلح باختلافاته في أي مكان فتخطيط لمرحلة ما بعد سن الستين أهمية بالغة. وتقول الأبحاث أن أقل من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا يقومون بحساب مقدار الأموال التي سيحتاجون إليها للعيش بشكل مريح بعد التقاعد. لكن الجيل إكس والألفية أقل استعدادًا للتقاعد وفقًا لمعهد أبحاث الموظفين (إي بي آر آي).

وقالت هيذر كورتني كوين من شركة " فورتونا ويلث مانجيمنت" :"إن بعض الناس يعتقدون أنهم سيبدأون التخطيط للتقاعد بمجرد وصولهم إلى مستوى معين من النجاح والحقيقة هي أن القيمة الزمنية للمال جزء لا يتجزأ من بناء الثروة". وذكرت كوين: "إن متوسط العمر المتوقع آخذ في الارتفاع مما يعني أن حياتنا التقاعدية يمكن أن تكون تقريبًا مثل حياتنا العملية". ولهذا يجب التخطيط لذلك من الآن أما إذا كنت تدخر لسنوات فتجنب إغراء سحب الأموال قبل الأوان لأن ذلك قد يؤدي إلى إنفاق الأموال في أمور لا معنى.

2) أموال الطوارئ:

بدون صندوق الطوارئ يمكن للنفقات غير المتوقعة أن تعرقل استقرارك المالي حتى لو كان لديك صندوق طوارئ مخصص لسنوات فمع نمو ميزانيتك قد لا يكون كافيًا لتغطية احتياجاتك الحالية. لهذا أعد تقييم نفقاتك واهدف إلى الحصول على ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر من نفقات المعيشة في حساب توفير يسهل الوصول إليه وإحدى الطرق السهلة للقيام بذلك هي تحويل أي مكافآت عمل مباشرة إلى صندوق الطورائ وعدم صرف أي شئ.

3) عدم التركيز على التحديات الصحية:

يمكن أن تنشأ المشكلات الصحية مع تقدمك في السن مما يؤدي إلى عرقلة نوعية الحياة التي كنت تعمل على الحفاظ عليها لسنوات ويسبب أعباء مالية إضافية. ووجد مركز "بيو" للأبحاث أن ما يقرب من ربع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يعانون من إعاقة أو مشكلة صحية وترتفع هذه النسبة إلى 46% عند عمر 75 عامًا. لهذا، استثمر في التأمين الصحي الشامل والتأمين ضد العجز وفكر في تأمين الرعاية الطويلة الأجل لحماية عائلتك.

4) سوء إدارة الاستثمارات:

قد يؤدي الفشل في تنويع استثماراتك إلى خسائر كبيرة. وإذا كنت لا تعرف كيفية إدارة الاستثمارات أو تنويعها بشكل صحيح فربما عليك الإستعانة بمحترف يحقق أهدافك.

5) تراكم الديون الاستهلاكية:

مع نمو ميزانيتك واعتيادك على وسائل الراحة ربما زادت ديونك أيضًا. ولهذا تعد الأربعينيات من العمر هي دائمًا الوقت المناسب لتقييم ديونك الاستهلاكية سواء لأشخاص أو على الأغلب لجهات مصرفية. كما ارتفعت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة بشكل مطرد لأكثر من عشر سنوات ووصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بما يزيد عن تريليون دولار، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. لذا؛ قم بإعطاء الأولوية لسداد ديونك الاستهلاكية في أسرع وقت ممكن.

6) مصادر الدخل الإضافية:

يتمتع معظم العاملين الحاصلين على تعليم جامعي بنمو ثابت في الأجور خلال العشرينات والثلاثينات من عمرهم. وبالتالي لا تتوقف وابحث عن أنشطة جانبية أو وظائف بدوام جزئي لنمو دخلك.